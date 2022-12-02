Минэнерго Украины: главы ОСР ответственны за срыв графиков отключения света

Нести личную ответственность за срыв графиков отключения электроэнергии будут начальники местных операторов системы распределения (ОСР), заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, пишет ТАСС.

«При отключении электроэнергии ОСР должен руководствоваться справедливым подходом, чтобы все потребители находились в равных условиях. Если будут установлены факты злоупотреблений, руководители компаний понесут персональную ответственность», — сообщил Галущенко.

Он также отметил, что на прошлой неделе число жалоб граждан на несоблюдение графиков выросло вдвое. Минэнерго совместно с другими ведомствами провели соответствующий анализ и выяснили, что «недовольство граждан обоснованно. Среди регионов, по которым поступает больше жалоб, — Киев, Киевская область, Полтава и Львов».

Накануне бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник заявил, что многочисленные антироссийские заявления украинских политиков нацелены на оттягивание внимания от проблем внутри Украины.