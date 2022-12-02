Бывший посол ЛНР заявил о желании Киева отвлечь население от проблем

Мирошник заявил, что агрессией в адрес РФ Киев стремится отвлечь население от проблем

Бывший посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник заявил ТАСС, что многочисленные антироссийские заявления украинских политиков нацелены на оттягивание внимания от проблем внутри Украины.

По мнению экс-посла, такая реакция продиктована серьезными проблемами в логистике по обеспечению поставок на фронт, и массовым выездом населения. «Кто может — едет за границу, кто нет — перемещается подальше от городов», — сказал Мирошник.

По его мнению, агрессивная риторика Киева призвана оттянуть внимание населения и потянуть время, «а там кураторы что-то подскажут». Подобные заявления нужны, чтобы замаскировать провалы на поле боя.

Ранее Мирошник предупредил, что поручение президента Украины Владимира Зеленского проработать вопрос о лишении мандатов в парламенте депутатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) продолжает диктатуру в стране, и, разобравшись с оппозицией, он может взяться за собственных однопартийцев. По его словам, действия Зеленского являются продолжением зачистки всего политического поля Украины.