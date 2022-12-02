Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:24, 2 декабря 2022Россия

В ДНР рассказали о ночном обстреле населенных пунктов со стороны ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК сообщило о ночном обстреле ВСУ пяти населенных пунктов

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем Telegram-канале сообщило о ночном обстреле ряда населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что украинские солдаты выпустили 13 снарядов по Горловке, по четыре — по Пантелеймоновке и Гольмовскому, а пакте по три — по Каштановому и Минеральному. Атака велась снарядами калибра 152 и 155 миллиметров.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК рассказало об обстреле ВСУ города Старобельска и села Хорошего. Уточняется, что в общей сложности украинские солдаты выпустили восемь ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России назвали постпреда ООН при Украине неконструктивно настроенным человеком
В российском городе ввели режим ЧС
Подача омаров на торжественный ужин Байдена и Макрона вызвала критику
Российские военные приступили к штурму Водяного в ДНР
Бывший советник Госдепа признал удары США по объектам других стран
Новая Зеландия сообщила о готовности сотрудничать с AUKUS
Обнаженные студентки сфотографировались с щенками для календаря
Секс-блогер указала на плюсы интима с разведенными мужчинами
Россияне назвали украшение своей мечты
В Японии назвали последствия западного вмешательства в нефтяные рынки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.