В ДНР рассказали о ночном обстреле населенных пунктов со стороны ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК сообщило о ночном обстреле ВСУ пяти населенных пунктов

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем Telegram-канале сообщило о ночном обстреле ряда населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что украинские солдаты выпустили 13 снарядов по Горловке, по четыре — по Пантелеймоновке и Гольмовскому, а пакте по три — по Каштановому и Минеральному. Атака велась снарядами калибра 152 и 155 миллиметров.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК рассказало об обстреле ВСУ города Старобельска и села Хорошего. Уточняется, что в общей сложности украинские солдаты выпустили восемь ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.