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05:30, 2 декабря 2022Россия

В ЛНР рассказали об обстреле Старобельска и Хорошего со стороны ВСУ

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстреле ВСУ города Старобельска и села Хорошего

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем Telegram-канале сообщило об обстреле города Старобельска и села Хорошего со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что в общей сложности украинские солдаты выпустили восемь ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 01:32 по населенному пункту Хорошее с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). В 03:00 по Старобельску с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — рассказали в представительстве.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Пентагон решил значительно расширить подготовку украинских военных и научить их методам ведения «более изощренной кампании» против России.

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Марина Совина
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