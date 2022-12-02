В ЛНР рассказали об обстреле Старобельска и Хорошего со стороны ВСУ

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило об обстреле ВСУ города Старобельска и села Хорошего

Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в своем Telegram-канале сообщило об обстреле города Старобельска и села Хорошего со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что в общей сложности украинские солдаты выпустили восемь ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 01:32 по населенному пункту Хорошее с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). В 03:00 по Старобельску с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — рассказали в представительстве.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Пентагон решил значительно расширить подготовку украинских военных и научить их методам ведения «более изощренной кампании» против России.