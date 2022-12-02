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14:40, 2 декабря 2022Россия

В Запорожье опровергли заявление Киева о захвате ВСУ города Пологи

Глава Запорожской области Балицкий опроверг данные о захвате войсками ВСУ города Пологи

Фото: Leah Millis / Reuters

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий опроверг заявления киевских властей, что город Пологи якобы захвачен Вооруженными силами Украины (ВСУ), а в регионе нет воды и света. Об этом он написал в Telegram.

Также он опроверг данные о том, что из Михайловки и Васильевки эвакуируют администрацию и жителей.

Балицкий заявил, что ночью в пятницу, 2 декабря, был нанесен артиллерийский удар по трансформаторной подстанции города Токмак Пологовского района. «Отработала система ПВО в небе над Мелитополем, пресечена попытка провокации на подстанции в Энергодаре», — рассказал врио главы Запорожской области.

Ранее Балицкий сообщил, что в одном из городов Запорожской области — Энергодаре — возникли перебои с электричеством. Он также рассказал, что на малой мощности работу продолжают пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС.

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Сергей Истомин
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