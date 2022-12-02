Получивший грант на первую ферму овцебыков россиянин бросил животных в тундре

На Таймыре получивший грант на первую ферму овцебыков закрыл ее и бросил животных в тундре

Фермер с Таймыра, получивший грант на первую российскую ферму по одомашниванию овцебыков, закрыл хозяйство, бросил животных в тундре и переехал в другой регион. Об этом сообщает телеканал «Вести Красноярск».

Мужчина разводил овцебыков в поселке Волочанка с 2020 года. Телят завезли с Ямала, а грант, выделенный на эти цели по краевой программе «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов», составил 28 миллионов рублей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края, из десяти овцебыков, привезенных на ферму, выжили только два.

Руководитель агентства Антон Нарчуганов утверждает, что перед отъездом владелец фермы передал овцебыков местным жителям. Те, в свою очередь, заявляют, что фермер выпустил оставшихся животных в тундру и теперь они вынуждены выживать самостоятельно, пишет Telegram-канал «Наш Таймыр».

В отношении фермера подали иск, владелец овцебыков должен будет вернуть средства гранта.

Ранее ученые провели мониторинг популяции овцебыков на Таймыре. Согласно результатам исследований, самые большие скопления животных обнаружили в восточной части полуострова.