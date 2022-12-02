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22:29, 2 декабря 2022Мир

Вашингтон отказался комментировать получение российского паспорта Сноуденом

Белый дом отказался комментировать получение паспорта гражданина России Эдвардом Сноуденом

Фото: Henrique Casinhas / Globallookpress.com

Власти США отказались комментировать получение российского паспорта бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома Джон Кирби.

Кирби напомнил, что в отношении Сноудена в США ведется криминальное расследование и порекомендовал обратиться за комментариями о нем в министерство юстиции. «Это вопрос криминального расследования, и я не буду комментировать дальше», — заявил представитель Белого дома.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов выразил мнение, что Сноуден будет полезен России. Депутат предположил, что американский специалист окажется успешным во многих сферах.

2 декабря адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что экс-сотрудник американских спецслужб получил российский паспорт и принял присягу. Жена Сноудена также готовится подать заявление на получение основного документа РФ, уточнил адвокат.

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Екатерина Подвигина
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