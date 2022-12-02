Вашингтон отказался комментировать получение российского паспорта Сноуденом

Белый дом отказался комментировать получение паспорта гражданина России Эдвардом Сноуденом

Власти США отказались комментировать получение российского паспорта бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома Джон Кирби.

Кирби напомнил, что в отношении Сноудена в США ведется криминальное расследование и порекомендовал обратиться за комментариями о нем в министерство юстиции. «Это вопрос криминального расследования, и я не буду комментировать дальше», — заявил представитель Белого дома.

Ранее зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов выразил мнение, что Сноуден будет полезен России. Депутат предположил, что американский специалист окажется успешным во многих сферах.

2 декабря адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что экс-сотрудник американских спецслужб получил российский паспорт и принял присягу. Жена Сноудена также готовится подать заявление на получение основного документа РФ, уточнил адвокат.

