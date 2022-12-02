Женщин предостерегли от связи с серийными любовниками на примере Пита Дэвидсона

Hypebae: женщинам нужно быть осторожней с неуверенными в себе серийными любовниками

С неуверенными в себе «серийными любовниками» женщинам нужно быть осторожней, предостерегла специалист по отношениям дейтингового сервиса Badoo Персия Лоусон. В беседе с Hypebae она рассказала, чем грозит связь с такими мужчинами, на примере юмориста Пита Дэвидсона.

Издание отметило, что в ноябре 2022 года запросов в поисковой системе Google на тему того, с кем встречается Дэвидсон, стало больше на 352 процента. С 2015 года он успел завязать романы со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян, певицей Арианой Гранде и моделью Эмили Ратаковски.

Дэвидсона Лоусон называют «серийным любовником»: человеком, который активно заводит романы, но недолгие и не переходящие в серьезную фазу. «К свиданиям с кем-то, кто имеет репутацию серийного любовника, определенно следует подходить с осторожностью. Часто они ведут себя так из-за неуверенности и потребности в признании, которые компенсируют завоевыванием романтического внимания и одобрения множества людей. Не надо отказываться и совсем от отношений с ними — но лишь до тех пор, пока у вас совсем не сносит от них голову», — сказала эксперт.

По мнению Лоусон, популярным и успешным женщинам серийный любовник Дэвидсон нравится потому, что он может дать им секс без обязательств в трудный момент и, возможно, стать бойфрендом.

Ранее психотерапевт Беверли Блэкман дала совет девушке, возлюбленный которой увлечен романом по переписке с другой женщиной. Специалист дала понять, что мужчина эмоционально недоступен, так как все свои чувства вкладывает в онлайн-отношения.