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13:54, 29 ноября 2022Забота о себе

Психотерапевт дала совет безответно влюбленным

Психотерапевт Беверли Блэкман дала совет безответно влюбленным

Фото: Shutterstock

Психотерапевт Беверли Блэкман дала совет девушке, возлюбленный которой увлечен другой женщиной. Что делать, когда чувства не находят взаимности, она рассказала в издании HuffPost.

За советом к Блэкман обратилась девушка по имени Мэнди. Она рассказала, что безответно влюблена в мужчину, который переписывается с женщиной из другой страны. Он согласен встречаться с Мэнди, но не намерен отказываться от виртуального романа. Это заставляет ее сомневаться в правильности своего выбора.

При этом, по ее словам, возлюбленный понимает, что никогда не будет вместе со своей подругой по переписке. Однажды они уже виделись, но свидание не произвело на него впечатление.

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Психотерапевт сразу дала понять, что мужчина эмоционально недоступен, так как все свои чувства вкладывает в отношения по переписке. По ее словам, виртуальные романы привлекают участников недоступностью партнера и возможностью фантазировать. «В сети эта женщина может полностью удовлетворить его потребности: она доступна, она слушает», — прокомментировала Блэкман.

На вопрос, можно ли одновременно любить двух людей, психотерапевт ответила положительно. Существует множество культур, в которых полиамория является нормой, добавила она. Но такие отношения требуют четких правил, доверия и постоянного общения между всеми партнерами.

Психотерапевт отметила, что, если девушка решит продолжить отношения с этим мужчиной, то роман может развиваться по нескольким сценариям. Она будет испытывать острые ощущения от «погони» за ним, либо она согласиться на второстепенную роль из-за отсутствия веры в себя. Также существует вероятность, что девушка попытается «исправить» своего избранника.

Ранее сексолог Сильва Невес рассказал о трудностях в полиаморных отношениях. Он посоветовал тем, кто вступает в свободные отношения, вести дневник и предохраняться.

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Вера Владзиевская
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