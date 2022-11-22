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15:31, 22 ноября 2022Забота о себе

Сексолог рассказал о трудностях в полиаморных отношениях

Сексолог Невес посоветовал в свободных отношениях вести дневник и предохраняться

Фото: Shutterstock

Человеку, который желает начать полиаморные отношения, нужно вести дневник и предохраняться, посоветовал сексолог Сильва Невес. О том, какие могут возникнуть трудности в свободных отношениях, он рассказал изданию iNews.

Полиамория — это не то же самое, что полигамия, предостерег Невес. При полиаморных отношениях пара договаривается, что у каждого из партнеров могут быть любовники на стороне. Подобные отношения строятся на полном доверии и при соблюдении многих правил.

Решение вступить в полиаморию всегда должно приниматься обеими сторонами. Если один говорит «да», чтобы угодить другому, это может привести к краху отношений

Сильва Невессексолог

Для того чтобы понять, нужны ли человеку свободные отношения, ему стоит представить, что к нему в спальню вошел посторонний. И чувства, которые он при этом испытает — ревность, любопытство, удовлетворение — подскажут ответ на вопрос, рассказал сексолог.

При переходе от моногамных к свободным отношениям паре необходимо обсудить, будет ли их союз основным или с другими любовниками каждый намерен проводить столько же времени. Сразу нужно решить, будет ли секс в отношениях на стороне или интимная близость останется прерогативой уже устоявшейся пары, дополнил Невес.

Чтобы в свободных отношениях расставлять приоритеты по договоренности с основным партнером, следует вести дневник. «Если вы ставите свои основные отношения на первое место, назначьте время, которое предназначено только для вас двоих, и вас никто не будет отвлекать, — прокомментировал сексолог. — Важно обозначить в том числе и время, когда "второстепенные" любовники могут присылать текстовые сообщения или звонить. Это позволит не чувствовать их постоянное присутствие рядом».

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Партнеры, соглашаясь на открытые отношения, должны быть уверены, что однажды один из них не заразится болезнями, передаваемыми половым путем. Поэтому, добавил сексолог, необходимо предохраняться, причем не только от ЗППП, но и от нежелательных беременностей.

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британцев хотели бы попробовать полиаморные отношения

«Полиаморные отношения сделают людей счастливыми лишь в том случае, если каждый соблюдает оговоренные правила, — подвел итог Невес. — Кроме того, следование им даст гарантию, что один из любовников не собирается непреднамеренно причинить партнеру боль».

Ранее сексолог Каролина Путинцева назвала основную причину несовместимости в сексе. Она пояснила, что проблемы в интимной жизни могут возникнуть из-за детей и стресса.

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Вера Владзиевская
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