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01:16, 2 декабря 2022Мир

Тысячи украинских беженцев пожаловались на запрет въезжать в Польшу

Gazeta Wyborcza: пограничная служба не впустила в Польшу почти девять тысяч украинцев

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Пограничная служба Польши не впустила в страну почти девять тысяч украинских граждан, пишет журналист Gazeta Wyborcza Анита Карвовская.

По данным издания, граждане Украины все чаще начали сталкиваться с проблемами при въезде в Польшу. Они жалуются, что вопреки закону пограничники принимают субъективные решения и запрещают въезд. По словам автора, Варшава ожидает, что этой зимой в Польшу прибудут еще 500 тысяч беженцев.

Как уточнило издание, вопросы у сотрудников пограничной службы возникают как к беженцам, впервые пересекающим границу, так и к тем украинцам, которые временно выезжали на родину и теперь хотят снова попасть в Польшу.

«Решения, принимаемые на границе, носят сильно субъективный характер. Пограничники привыкли иметь огромную власть над пересекающими границу людьми», — считает профессор Витольд Клаус, президент Ассоциации правовой интервенции (АПИ).

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Варшава начала борьбу со злоупотреблением системой социального страхования республики среди беженцев с Украины.

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Марина Совина
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