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18:08, 29 ноября 2022Мир

Польша изменит условия помощи украинским беженцам

Польша изменит условия помощи злоупотребляющим беженцам из Украины

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Польша начала борьбу со злоупотреблением системой социального страхования республики среди беженцев из Украины, заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Его слова передает РИА Новости.

«Сегодня совет министров обсуждал законопроект, который имеет целью изменения условий помощи, условий поддержки для украинских беженцев таким образом, чтобы, во-первых, избежать какого-либо злоупотребления польской системой социального страхования, здравоохранения», — сказал глава кабмина.

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Моравецкий отметил, что в данный момент Польша готовится к новой волне украинских беженцев. По его словам, система социального страхования республики должна быть подготовлена таким образом, чтобы «польский налогоплательщик как можно меньше заплатил».

Ранее стало известно, что беженцы с Украины численностью от 1,1 до 1,2 миллиона планируют остаться в Польше на долгий срок. Свыше 90 процентов желающих находиться в стране — женщины с детьми.

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Глеб Бажуткин
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