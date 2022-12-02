В России сшили самый дорогой в мире комплект постельного белья

Текстильный бренд MONA LIZA представил самый дорогой в мире комплект постельного белья

Отечественный бренд MONA LIZA создал самый дорогой в мире комплект постельного белья, который получил название «Душа России». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Уникальный комплект состоит из покрывала, пододеяльника, простыни, четырех основных и двух декоративных наволочек для подушек. Стоимость комплекта, созданного в единственном экземпляре, составляет три миллиона рублей.

«В покрывале использовано 13 техник вышивки, которыми испокон веков виртуозно владели русские мастерицы: вышивка гладью, шитье шелковым шнуром, золотое шитье тонкими металлизированными нитями, ришелье, вышивка лентами, тамбурная и сутажные вышивки, техники накладного шитья, аппликации стразами и тканью», — указали в пресс-релизе, отметив, что за основу при создании комплекта была использована индийская ткань и итальянские кружева ручной работы от Ruffo Coli. Декор комплекта объединяет 365 элементов.

Фото: пресс-служба бренда MONA LIZA

Свое название комплект получил неслучайно: при работе над изделием мастерицы курской фабрики постарались с помощью образных ассоциаций передать красоту и многогранность России, а также ее природных богатств. В частности, в работе есть отсылка к озеру Байкал, Васюганской системе болот, первобытным лесам Коми и Эльбрусу, Куршской косе, Кунгурской пещере и другим известным местам.

Рассказывая об изделии, создатель и идейный вдохновитель «Души Руси», президент текстильного объединения «Монолит» Сергей Лукьянов заметил, что основой визуального образа комплекта постельного белья стал «простор русской земли, который открывается с высоты птичьего полета».

Текстильное объединение «Монолит» занимается производством домашнего текстиля MONA LIZA с 1992 года. Кроме того, «Монолит» создает специальную продукцию для медицины, ресторанов, отелей и других отраслей экономики. Ключевые производственные мощности компании расположены в Московской и Курской областях. Объем выпуска продукции в среднем составляет около 500 тысяч единиц в месяц. В 1998 году сотрудники объединения одели известный монумент «Рабочий и колхозница», а в 2007-м — сшили самый большой постельный комплект, который вошел в книгу рекордов Гиннеса.

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