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10:30, 1 декабря 2022Моя страна

В Ижевске построят ледовый городок в стиле русских сказок

В Ижевске построят ледовый городок в виде сказочного острова Буян

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

На Центральной площади Ижевска построят традиционный ледовый городок в стиле русских сказок. Об этом сообщает администрация города в своем Telegram-канале.

На площади появится Остров Буян — место, где живут русские богатыри и сказочные герои. Будут построены горки, лабиринты, откроются фотозона и входная группа с кораблем и куполами храмов.

По словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, начало строительства городка зависит от толщины льда на пруду. Когда она достигнет нужных размеров, художники сразу приступят к монтажу. Он отметил, что уже к концу декабря городок откроется для посещения.

При этом вне зависимости от готовности городка 16 декабря зажгут огни на главной городской елке, а 17 декабря откроются и районные елки.

Ранее сообщалось, что в Ижевске с 6 по 11 февраля пройдет девятый этногастрономический фестиваль «Всемирный день пельменя». В программу фестиваля войдут экскурсии по самым «пельменным» местам республики, мастер-классы по лепке пельменей и другие активности с национальным колоритом. Основным мероприятием праздника станет «Пельменный Съест».

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Алина Гончарова
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