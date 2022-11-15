Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:09, 15 ноября 2022Моя страна

В Удмуртии пройдет всемирный день пельменя

В Ижевске в феврале пройдет этногастрономический фестиваль «Всемирный день пельменя»

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Ижевске с 6 по 11 февраля пройдет девятый этногастрономический фестиваль «Всемирный день пельменя». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.

«В основу концепции Пельменьфеста 2023 года легла тема главных "брендов" Удмуртии, национальной идентичности, гордости за родной регион, — говорится в сообщении. — Слоган Фестиваля 2023 года — "По-нашему! По-удмуртски! Вкусно!" или "Асьме сямен! Удмурт сямен! Ческыт!"».

В программу фестиваля войдут экскурсии по самым «пельменным» местам республики, мастер-классы по лепке пельменей и другие активности с национальным колоритом. Основным мероприятием праздника станет «Пельменный Съест», который пройдет 11 февраля на центральной площади Ижевска. Жители и гости города смогут не только попробовать разные виды пельменей и блюд удмуртской кухни, но и принять участие в квестах, спортивных состязаниях и в ежегодном розыгрыше «Годового запаса пельменей».

«Новшествами этого года станут конкурс мемов "Пельмем", поэтический конкурс "Пельменные строчки", всемирный день лепки пельменей», — добавили в пресс-службе правительства.

Ранее сообщалось, что в Тындре летом 2023 года впервые пройдет фестиваль художников-муралистов в честь 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Предполагается, что в рамках фестиваля художники нанесут муралы на шесть многоэтажных домов в центре города.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В ЕС заявили о начале тренировочной миссии для украинской армии
В Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу
Украинская полиция увидела коллаборационизм в гуманитарной помощи
У стрелявшего в полицейских жителя Анапы нашли помповое ружье и 170 патронов
Премьер Испании попросил Си Цзиньпина завершить конфликт на Украине
В Армении родился восьмимиллиардный человек на планете
Чиновников Новой Каховки перевезли в безопасное место
Зеленский наградил орденом оскорбившего российских солдат немецкого журналиста
Центробанк выпустил монеты в честь Антошки
Лавров заявил об «очень густых потемках» в душе Евросоюза
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.