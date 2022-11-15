В Удмуртии пройдет всемирный день пельменя

В Ижевске в феврале пройдет этногастрономический фестиваль «Всемирный день пельменя»

В Ижевске с 6 по 11 февраля пройдет девятый этногастрономический фестиваль «Всемирный день пельменя». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Удмуртии.

«В основу концепции Пельменьфеста 2023 года легла тема главных "брендов" Удмуртии, национальной идентичности, гордости за родной регион, — говорится в сообщении. — Слоган Фестиваля 2023 года — "По-нашему! По-удмуртски! Вкусно!" или "Асьме сямен! Удмурт сямен! Ческыт!"».

В программу фестиваля войдут экскурсии по самым «пельменным» местам республики, мастер-классы по лепке пельменей и другие активности с национальным колоритом. Основным мероприятием праздника станет «Пельменный Съест», который пройдет 11 февраля на центральной площади Ижевска. Жители и гости города смогут не только попробовать разные виды пельменей и блюд удмуртской кухни, но и принять участие в квестах, спортивных состязаниях и в ежегодном розыгрыше «Годового запаса пельменей».

«Новшествами этого года станут конкурс мемов "Пельмем", поэтический конкурс "Пельменные строчки", всемирный день лепки пельменей», — добавили в пресс-службе правительства.

Ранее сообщалось, что в Тындре летом 2023 года впервые пройдет фестиваль художников-муралистов в честь 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Предполагается, что в рамках фестиваля художники нанесут муралы на шесть многоэтажных домов в центре города.