В Тынде впервые пройдет фестиваль художников-муралистов

В честь 50-летия БАМа в Тынде в рамках фестиваля муралистов создадут шесть изображений

В Тындре летом 2023 года впервые пройдет фестиваль художников-муралистов в честь 50-летия с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщается в понедельник, 14 ноября, на официальном сайте правительства Амурской области.

С предложением о проведении мероприятия выступил директор «Центра развития территорий» Петр Стрелец, а губернатор Амурской области Василий Орлов поддержал инициативу. Предполагается, что в рамках фестиваля художники нанесут муралы на шесть многоэтажных домов в центре города — вдоль Красной Пресни и улицы Октябрьская. Темой огромных изображений, которые будут нанесены на стены зданий, станет БАМ.

Власти планируют, что необычный арт-фестиваль привлечет опытных художников, которые проведут творческие мастер-классы, поделятся с местными авторами опытом и знаниями, а также украсят город своими работами.

«Финансирование предусмотрим в областном бюджете, но необходимо привлекать и местные организации, исторически связанные со строительством БАМа», — отметил губернатор региона.

БАМ является одной из самых протяженных железнодорожных магистралей в мире. Она проходит по территории Иркутской, Читинской, Амурской областей, Бурятии и Якутии, Хабаровскому краю. Постановление «О строительстве Байкало-Амурской железной дороги» вышло в 1932 году, строительство началось в 1938 году, однако основные работы начались лишь в 1974 году.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в конце ноября впервые состоится фестиваль профессиональных оркестров национальных народных музыкальных инструментов «Стихия звуков». Фестиваль пройдет с 23 по 26 ноября в Красноярске, Ачинске, Шарыпове, Лесосибирске, Минусинске и Канске.