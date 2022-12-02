Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:44, 2 декабря 2022Наука и техника

Оценена вероятность существования экзотических черных дыр

Physical Review Letters: существование кластеров первичных черных дыр опровергнуто

Изображение: Pixabay

Исследователи Женевского университета, Римского университета Ла Сапиенца и NICPB оценили вероятность существования кластеров первичных черных дыр, которые могли бы объяснить присутствие во Вселенной темной материи. Согласно их статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters, наблюдения как событий микролинзирования, так и линий поглощения в свете далеких галактик полностью опровергают такую возможность.

Первичные черные дыры являются гипотетическими объектами, которые возникли сразу после Большого взрыва из-за неравномерного распределения материи и возникновения областей с высокой плотностью веществ и энергии. Согласно одной из гипотез, эти экзотические черные дыры должны вносить ощутимый вклад в темную материю. Однако, если бы число первичных черных дыр было большим, они часто сталкивались бы, порождая заметный гравитационно-волновой сигнал. Наблюдения коллаборации LIGO-Virgo-KAGRA показали, что, даже если первичные черные дыры существуют, их вклад в темную материю был бы меньше процента.

Этот вывод подтверждается и наблюдениями событий микролинзирования. Такой массивный объект, как черная дыра, должен искажать своим гравитационным полем свет от фоновых объектов, усиливая их яркость. Если фоновый объект представляет собой тусклую малозаметную звезду или планету, то из-за микролинзирования его видимость резко увеличивается, в результате чего объект становится видимым для астрономов. Обилие первичных черных дыр должно прямо влиять на число таких событий, что также не наблюдается.

Материалы по теме:
Мы вам не братья Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Мы вам не братьяЧем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
25 апреля 2021
Конец инопланетянам. Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
Конец инопланетянам.Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
1 марта 2020

В новой работе исследователи проверили гипотезу, согласно которой кластеры первичных черных дыр обходят оба ограничения. Предполагается, что такой кластер действует как массивная одиночная линза, а взаимодействие пар черных дыр в ней препятствует слияниям, порождающим сильный гравитационно-волновой сигнал. Ученые показали, что для обхода ограничения микролинзирования кластеризация первичных черных дыр должна быть высокой, однако это противоречит наблюдениям леса Лайман-альфа.

Лес Лайман-альфа — это серия линий поглощения, которая возникает, когда свет от квазаров и далеких галактик проходит через облака нейтрального водорода, находящиеся на разных расстояниях от Земли. Чем дальше находится облако, тем в большей степени его линии поглощения будут смещены в сторону красной области спектра. Густота и интенсивность линий говорит о состоянии межгалактических облаков газа между наблюдателем и источником света. Ученые показали, что тяжелые кластеры первичных черных дыр должны были повлиять на спектр мощности материи, что не могло не отразиться на лесе Лайман-альфа.

Ограничений микролинзирования и леса Лайман-альфа избегают только легкие кластеры первичных черных дыр, однако они должны быстро распадаться. Таким образом, результаты исследования исключают возможность, что первичные черные дыры могут быть темной материей, если они имеют звездные массы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало предварительную причину крушения МиГ-31 в Приморье
Стало известно о завершении зачистки поселка Новоселовское в ЛНР
ФАС предложила новым территориям механизм контроля цен
Журнал «Лиза» пригрозил певице Монеточке судом
Кадыров показал переданную в зону СВО чеченским бойцам технику
В России стало слишком много официантов
Сбросившего 11-летнего сына с балкона и избившего жену россиянина осудят
Лукашенко призвал перестать «менять правила игры»
ВС России получили софт для уничтожения ракет HIMARS
В Подмосковье три человека попали под поезд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.