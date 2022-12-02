Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:36, 2 декабря 2022Путешествия

Россиянка посетила источники в Пятигорске и назвала их «смертельно опасными»

Россиянка посетила «бесстыжие ванны» в Пятигорске и пожаловалась на ржавые раздевалки

Фото: Ершова Марина / Дзен

Российская путешественница и блогер Марина Ершова посетила горячие источники в Пятигорске и возмутилась их состоянию. Своими впечатлениями от поездки россиянка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка отметила, что место, где находятся так называемые «бесстыжие ванны» абсолютно не облагорожено. «Две штуки ржавых раздевалок на целую страну, — пожаловалась туристка. — И администрация города отказывается следовать просьбам посетителей обновить раздевалки, облагородить территорию».

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

Более того, по ее словам, находиться на источниках зимой «смертельно опасно», поскольку именно в это время года учащаются случаи падения посетителей. «При мне был случай, когда маленькая девочка соскользнула в нижнюю купель прямо вниз головой, а бедная старушка рухнула на подходе к ваннам», — подчеркнула россиянка.

В качестве положительного примера девушка привела горячие источники в Таиланде. «Место бесплатное, но как же круто тут все подготовили, сразу видно, что сделано для людей, для их комфортного пребывания, — заявила она. — <…> Сюда действительно не стыдно прийти, привести друзей, семью».

Ранее в ноябре российская туристка отдохнула вместе с мужем в Пятигорске и описала местную гостиницу фразой «просто ужас и кошмар». Девушка пожаловалась на грязь в номере и слышимость по всему отелю, как в большой картонной коробке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Байден назвал условие для переговоров с Путиным по Украине
В России спроектировали робота для разминирования местности и эвакуации раненых
Россиянки отправятся в Донбасс поддержать своих мужей и сыновей
Россиянка посетила источники в Пятигорске и назвала их «смертельно опасными»
В ЛНР рассказали об обстреле Старобельска и Хорошего со стороны ВСУ
Украинских силовиков обвинили в фабрикации дел против жен ополченцев ДНР
Украинские беженцы на круизном судне пожаловались на неудобства
Родители нашли интимные фотографии учительницы и потребовали ее увольнения
Сексолог рассказал о влиянии секса на состояние здоровья
Военнопленный рассказал о «хреновой» скорости интернета сети Starlink
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.