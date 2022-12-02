Россиянка посетила источники в Пятигорске и назвала их «смертельно опасными»

Россиянка посетила «бесстыжие ванны» в Пятигорске и пожаловалась на ржавые раздевалки

Российская путешественница и блогер Марина Ершова посетила горячие источники в Пятигорске и возмутилась их состоянию. Своими впечатлениями от поездки россиянка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка отметила, что место, где находятся так называемые «бесстыжие ванны» абсолютно не облагорожено. «Две штуки ржавых раздевалок на целую страну, — пожаловалась туристка. — И администрация города отказывается следовать просьбам посетителей обновить раздевалки, облагородить территорию».

Более того, по ее словам, находиться на источниках зимой «смертельно опасно», поскольку именно в это время года учащаются случаи падения посетителей. «При мне был случай, когда маленькая девочка соскользнула в нижнюю купель прямо вниз головой, а бедная старушка рухнула на подходе к ваннам», — подчеркнула россиянка.

В качестве положительного примера девушка привела горячие источники в Таиланде. «Место бесплатное, но как же круто тут все подготовили, сразу видно, что сделано для людей, для их комфортного пребывания, — заявила она. — <…> Сюда действительно не стыдно прийти, привести друзей, семью».

Ранее в ноябре российская туристка отдохнула вместе с мужем в Пятигорске и описала местную гостиницу фразой «просто ужас и кошмар». Девушка пожаловалась на грязь в номере и слышимость по всему отелю, как в большой картонной коробке.