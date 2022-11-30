Россиянка отдохнула в Пятигорске и описала местный отель фразой «ужас и кошмар»

Россиянка отдохнула в Пятигорске и пожаловалась на «мерзости» в туалете отеля

Российская туристка отдохнула вместе с мужем в Пятигорске и описала местный отель фразой «просто ужас и кошмар». Своими впечатлениями от поездки россиянка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Девушка рассказала, что недельный тур на двоих с перелетом и размещением в местном трехзвездочном арт-отеле «Круиз» без питания обошелся ей в 28 тысяч рублей на двоих. При этом туристы остались разочарованы выбранной гостиницей. «Грязь в номере, слышимость по всему отелю, как в большой картонной коробке, — пожаловалась читательница портала. — <…> Не буду описывать все мерзости в туалете, а он находится в коридоре».

В итоге путешественники решили перебраться в другой отель. «Поговорили с девушкой на ресепшн, деньги нам были готовы вернуть за минусом двух дней, мы согласились, — добавила россиянка. — Более того, девушка предложила оставить нам вещи на ресепшн, пока мы будем подыскивать новый отель».

Автор публикации отметила, что первым при поиске жилья попался хостел hoco101, двухместный номер в котором стоил 2,5 тысячи рублей в сутки. «И он действительно классный, — подчеркнула она. — Потрясающая кофейня, вкусный кофе, домашняя выпечка, все уютно и душевно. Обслуживание уровня хорошего отеля в Москве».

Ранее в ноябре российская туристка побывала в сочинской Красной Поляне и описала отдых на курорте фразой «слишком понтово». Автор публикации отметила, что остановилась в бюджетном, но комфортабельном City Park Hotel Sochi за 3100 тысячи рублей в сутки.

