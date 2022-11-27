Россиянка побывала в Сочи и описала отдых на курорте фразой «слишком понтово»

Читательница «Тонкостей туризма» побывала в Сочи и описала отдых фразой «слишком понтово»

Российская туристка побывала в сочинской Красной Поляне и описала отдых на курорте фразой «слишком понтово». Своими впечатлениями от поездки россиянка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор публикации отметила, что остановилась в бюджетном, но комфортабельном City Park Hotel Sochi за 3100 тысячи рублей в сутки и осталась довольна гостиницей. «Единственный минус отеля — много людей, очереди на заселение, очереди в ресторане, в ноябре я такое вижу впервые», — рассказала она.

Читательница портала отметила, что в Сочи много прекрасных мест, где можно погулять. Одно из них — Морской вокзал, где по вечерам выступают уличные музыканты. «А вот на центральной набережной слишком понтово», — подчеркнула девушка.

Более того, по словам туристки, в регионе отлично развита транспортная доступность. В любое место можно добраться на «Ласточке» или на такси. «Большой выбор экскурсий, их предлагают везде, даже в электричке: вместо привычных торгашей всякой всячиной в Сочи ходят продавцы экскурсий», — добавила она.

Ранее в октябре россиянин отдохнул в Абхазии и описал страну фразой «все понты — из Сочи». Он подчеркнул, что не согласен с большинством обвинений в адрес местных жителей и считает, что фраза «абхазцы ненавидят всех» не соответствует действительности.