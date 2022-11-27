Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:14, 27 ноября 2022Путешествия

Россиянка побывала в Сочи и описала отдых на курорте фразой «слишком понтово»

Читательница «Тонкостей туризма» побывала в Сочи и описала отдых фразой «слишком понтово»

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российская туристка побывала в сочинской Красной Поляне и описала отдых на курорте фразой «слишком понтово». Своими впечатлениями от поездки россиянка поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Автор публикации отметила, что остановилась в бюджетном, но комфортабельном City Park Hotel Sochi за 3100 тысячи рублей в сутки и осталась довольна гостиницей. «Единственный минус отеля — много людей, очереди на заселение, очереди в ресторане, в ноябре я такое вижу впервые», — рассказала она.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

Читательница портала отметила, что в Сочи много прекрасных мест, где можно погулять. Одно из них — Морской вокзал, где по вечерам выступают уличные музыканты. «А вот на центральной набережной слишком понтово», — подчеркнула девушка.

Более того, по словам туристки, в регионе отлично развита транспортная доступность. В любое место можно добраться на «Ласточке» или на такси. «Большой выбор экскурсий, их предлагают везде, даже в электричке: вместо привычных торгашей всякой всячиной в Сочи ходят продавцы экскурсий», — добавила она.

Ранее в октябре россиянин отдохнул в Абхазии и описал страну фразой «все понты — из Сочи». Он подчеркнул, что не согласен с большинством обвинений в адрес местных жителей и считает, что фраза «абхазцы ненавидят всех» не соответствует действительности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
Генсек НАТО назвал высокой цену поддержки Украины со стороны Запада
В «Укрэнерго» раскрыли уровень дефицита электроэнергии в сетях Украины
В ЛНР рассказали о больших потерях ВСУ за сутки
Кара Делевинь пожертвовала ученым свою кровь после оргазма
Психиатр перечислила причины бессонницы
МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в Подмосковье
В Кремле признали разногласия с Турцией по ситуации в Сирии
Английские фанаты нарушили запрет ФИФА на чемпионате мира в Катаре
В Раде призвали украинцев запастись водой и едой
Лавров отменил визит в Белоруссию из-за смерти главы МИД Макея
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.