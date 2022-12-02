Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:05, 2 декабря 2022Экономика

Конкурент России резко сократил поставки нефти в Китай и США

Bloomberg: Саудовская Аравия резко сократила экспорт нефти в Китай и США

Фото: Pixabay

Объем экспорта нефти из Саудовской Аравии в США и Китай резко упал в ноябре по сравнению с прошлым месяцем, пишет Bloomberg.

Поставки сырой нефти из Саудовской Аравии в КНР снизились до 1,6 миллиона баррелей в день в прошлом месяце с 1,9 миллиона баррелей в день в октябре. Общий объем поставок конкурента России упал примерно до 7,1 миллиона баррелей в день, что стало самым низким показателем с июня.

Brent от TradingView

Экспорт в США сократился до 83 тысяч баррелей в сутки. Это самое низкое значение с 2017 года, когда агентство начало отслеживать данные о морских перевозках нефти. Показатели «исключительно малы», особенно если учесть, что поставки из королевства в США в сентябре достигали 667 тысяч баррелей в день. Это стало самым высоким показателем более чем за два года.

Ноябрьские значения могут вырасти, так как перевозящие около 18 миллионов баррелей саудовской нефти суда, которые были загружены в октябре, все еще не сообщили о своих конечных пунктах назначения.

Выручка Саудовской Аравии от экспорта нефти в сентябре достигла рекордно низкой отметки с марта. Королевство продало сырья на общую сумму 100,192 миллиарда риялов (26,7 миллиарда долларов).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В России назвали постпреда Украины при ООН неконструктивно настроенным человеком
Оценено снижение стоимости аренды жилья у границ Украины
На российском рынке подгузников сменился лидер
В сети удивились внешности и возрасту переставшей красить волосы блогерши
В России рассказали о возможностях поставляемых Киеву NASAMS
США начали процедуру по признанию ЧВК «Вагнер» террористической организацией
Власти Италии согласовали национализацию завода «Лукойла»
Минобороны показало кадры с освобожденными из плена российскими военными
Бывшую вице-мэра Владивостока задержали за превышение полномочий
Десятки россиян оказались отрезаны от мира из-за ледникового селя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.