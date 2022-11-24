Выручка конкурента России от продажи нефти рухнула

Выручка Саудовской Аравии от продажи нефти рухнула

Выручка Саудовской Аравии от экспорта нефти в сентябре достигла рекордно низкой отметки с марта. Королевство продало сырья на общую сумму 100,192 миллиарда риялов (26,7 миллиарда долларов), пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные статистического ведомства страны.

В августе выручка от поставок энергоносителя была 28,4 миллиарда долларов. Показатель достиг рекорда в 31,4 миллиарда долларов в июне. Поступления от продажи сырья в сентябре рухнули из-за падение цен на фоне беспокойства трейдеров из-за ухудшения ситуации в мировой экономике.

За последние три месяца цена фьючерсов на нефть Brent снизилась почти на 15 процентов. В годовом выражении нефтяная выручка конкурента России в сентябре выросла на 43,3 процента. Доля нефтяного экспорта в структуре экспорта королевства увеличилась с 73,4 до 80,4 процента.

Ранее главный исполнительный директор саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что мировой нефтяной рынок проходит через перестройку из-за санкций против России. Россия перенаправляет потоки своей нефти из Европы в Азию, а другие производители — в обратном направлении, отметил он.