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16:40, 26 октября 2022Экономика

Конкурент России заявил о перестройке на рынке нефти

Глава Saudi Aramco Амин Нассер заявил о перестройке на рынке нефти

Фото: Ahmed Jadallah / Reuters

Главный исполнительный директор саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что мировой нефтяной рынок проходит через перестройку из-за санкций против России. Об этом пишет Bloomberg.

Россия перенаправляет потоки своей нефти из Европы в Азию, а другие производители — в обратном направлении, отметил он. Нассер считает, что скидки дают возможность Москве преодолевать трудности, связанные со страхованием и транспортировкой сырья.

Brent от TradingView

Саудовская Аравия и Россия являются крупнейшими экспортерами нефти в мире. Конкурент России на этом рынке обычно отправляет около 60 процентов сырья в Азию — в основном в Китай, Японию, Индию и Южную Корею. План Европейского союза ввести предел цен на российскую нефть с 5 декабря создает много неопределенности, считает Нассер.

Объем экспорта нефти из Саудовской Аравии в Европу в сентябре удвоился до 950 тысяч баррелей в сутки. В Минэнерго королевства заверили, что страна готова «поставлять нефть всем, кто в ней нуждается».

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Платон Щукин
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