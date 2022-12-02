Адвокат назвал допустимые меры самообороны

Адвокат Карабанов посоветовал не наносить удары по жизненно важным органам при самообороне

Несмотря на то, что Уголовный кодекс оставляет за человеком право использовать самооборону в случае применения насилия, угрозы жизни и здоровью, часто именно пострадавший в итоге оказывается на скамье подсудимых. Чтобы избежать этого, адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов рекомендует применять допустимую самооборону, а также использовать различные гаджеты.

«В Уголовном кодексе прописано, что причиняемый при самообороне вред не должен превышать предполагаемого вреда, который могла бы получить жертва, проблема в том, что в стрессовой ситуации люди, естественно, не могут оценить характер происходящего. Но, как нам говорили еще в университете действующие сотрудники, лучше быть живым и в тюрьме, чем мертвым», — отметил Карабанов.

При самообороне специалист рекомендует не наносить ранения в жизненно важные органы, такие как шея, сердце. Вместе с тем он уточнил, что, к примеру, выбитый глаз не дает даже группы инвалидности.

Теоретически, если защищается, например, женщина, каким-то предметом или ногтями она может повредить нападающему глаз, и ее за это точно никто не посадит. Очень эффективный прием для отражения атаки Александр Карабанов адвокат

Также, по словам правозащитника, не стоит пренебрегать и пассивными способами обеспечения безопасности. Это, к примеру, установка сигнализации и тревожных кнопок в квартире, сигналы с которых идут непосредственно в местное отделение полиции.

«Это, кстати, совсем недорогая услуга. Причем устанавливать кнопки советуют в нескольких местах, например в ванной и туалете, где можно закрыться и вызвать наряд. Также сейчас продается много гаджетов с системой GPS, оповещением о местонахождении, вызовом помощи, это тоже стоит изучить и использовать», — рекомендовал Карабанов.

Ранее стало известно, что на Украине из-за отключения электроэнергии в домах участились случаи домашнего насилия, выросло число обращений на горячие линии. Об этом сообщает украинское издание «Клименко тайм» со ссылкой на данные главы МВД страны Дениса Монастырского.