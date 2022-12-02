Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:22, 2 декабря 2022Силовые структуры

Адвокат назвал допустимые меры самообороны

Адвокат Карабанов посоветовал не наносить удары по жизненно важным органам при самообороне

Фото: Daria Nepriakhina / Unsplash

Несмотря на то, что Уголовный кодекс оставляет за человеком право использовать самооборону в случае применения насилия, угрозы жизни и здоровью, часто именно пострадавший в итоге оказывается на скамье подсудимых. Чтобы избежать этого, адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов рекомендует применять допустимую самооборону, а также использовать различные гаджеты.

«В Уголовном кодексе прописано, что причиняемый при самообороне вред не должен превышать предполагаемого вреда, который могла бы получить жертва, проблема в том, что в стрессовой ситуации люди, естественно, не могут оценить характер происходящего. Но, как нам говорили еще в университете действующие сотрудники, лучше быть живым и в тюрьме, чем мертвым», — отметил Карабанов.

При самообороне специалист рекомендует не наносить ранения в жизненно важные органы, такие как шея, сердце. Вместе с тем он уточнил, что, к примеру, выбитый глаз не дает даже группы инвалидности.

Теоретически, если защищается, например, женщина, каким-то предметом или ногтями она может повредить нападающему глаз, и ее за это точно никто не посадит. Очень эффективный прием для отражения атаки

Александр Карабановадвокат

Также, по словам правозащитника, не стоит пренебрегать и пассивными способами обеспечения безопасности. Это, к примеру, установка сигнализации и тревожных кнопок в квартире, сигналы с которых идут непосредственно в местное отделение полиции.

«Это, кстати, совсем недорогая услуга. Причем устанавливать кнопки советуют в нескольких местах, например в ванной и туалете, где можно закрыться и вызвать наряд. Также сейчас продается много гаджетов с системой GPS, оповещением о местонахождении, вызовом помощи, это тоже стоит изучить и использовать», — рекомендовал Карабанов.

Ранее стало известно, что на Украине из-за отключения электроэнергии в домах участились случаи домашнего насилия, выросло число обращений на горячие линии. Об этом сообщает украинское издание «Клименко тайм» со ссылкой на данные главы МВД страны Дениса Монастырского.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
ВСУ нанесли удар по трансформаторной подстанции в Запорожской области
Любитель футбола ударил ногой по мячу и остался калекой из-за редкой травмы
В российском городе ребенка высадили из автобуса на 30-градусный мороз
Стало известно о взрывах в Днепропетровске
Доктор Мясников назвал россиянам способы привыкнуть к холоду
Автомобили Tesla неожиданно подешевели
Труп мужчины пролежал в квартире на юго-востоке Москвы пять месяцев
Адвокат назвал допустимые меры самообороны
Россиянина избили в азиатской стране и в качестве извинений вручили ром и фрукты
Коломойский обеднел
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.