На Украине из-за отключения электроэнергии участились случаи домашнего насилия

На Украине из-за отключения электроэнергии в домах участились случаи домашнего насилия

На Украине из-за отключения электроэнергии в домах участились случаи домашнего насилия, выросло число обращений на горячие линии. Об этом сообщает украинское издание «Клименко тайм» со ссылкой на данные главы МВД страны Дениса Монастырского.

«Насилие не должно переноситься на близких и родных. Это важно для понимания нас как независимой полноценной нации», — подчеркнул министр.

В июне президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о ратификации Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. По словам украинского лидера, содержание конвенции является простым, но «крайне важным». При этом он подчеркнул, что подписанием документа Украина доказывает, что «разделяет европейские ценности».