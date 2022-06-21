Зеленский подписал закон о ратификации конвенции о борьбе с домашним насилием

Президент Украины Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ранее принятый Верховной Радой закон о ратификации Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Об этом пишет ТАСС.

По словам украинского лидера, содержание конвенции является простым, но «крайне важным». При этом он подчеркнул, что подписанием документа Украина доказывает, что «разделяет европейские ценности».

20 июня Верховная Рада поддержала ратификацию Стамбульской конвенции. Соответствующий законопроект на рассмотрение парламента внес Зеленский.

Конвенция о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была принята в 2011 году. Она определяет психологическое, физическое и сексуальное насилие, а также принудительные аборт, брак и стерилизацию как уголовные преступления. Документ подписали 47 государств, но ратифицировали лишь 33.