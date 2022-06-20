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Рада поддержала ратификацию Стамбульской конвенции о борьбе с насилием

Верховная Рада Украины поддержала ратификацию Стамбульской конвенции

Фото: РИА Новости

Верховная Рада Украины поддержала ратификацию Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко.

По словам нардепа, за это решение проголосовали 259 депутатов.

Стамбульская конвенция, объяснил Гончаренко, определяет основы равенства и недискриминации женщин, а также меры недопущения насилия в отношении них.

Ранее ратифицировать конвенцию в стране предложил президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение парламента.

Конвенция о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была принята в 2011 году. Документ определяет психологическое, физическое и сексуальное насилие, принудительные аборт, брак и стерилизацию как уголовные преступления. Конвенцию подписали 47 государств, но ратифицировали только 33.

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Алевтина Запольская
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