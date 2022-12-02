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14:07, 2 декабря 2022Путешествия

Пассажирка самолета не уступила место жене инвалида и получила поддержку в сети

Пользователи Reddit поддержали пассажирку, не уступившую место в самолете жене инвалида

Фото: Jens Kalaene / Globallookpress.com

Пассажирка рейса American Airlines отказалась уступать место в самолете жене инвалида и получила поддержку в сети. Своей историей она поделилась на форуме Reddit, на нее обратил внимание британский таблоид The Sun.

Девушка рассказала, что заранее приобрела место 18C у прохода. Во время посадки к ряду пассажирки подошла женщина с супругом-инвалидом и попросила ее подвинуться, чтобы она смогла помочь ему расположиться.

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После того как мужчина занял свое место, обе женщины остались стоять в проходе. «В итоге она попросила меня поменяться с ней местами, но ее место было 24B — сзади посередине, — отметила пользовательница форума. — Я не согласилась».

Пассажирка объяснила, что в процессе полета мужчине может понадобиться ее помощь, чтобы встать с кресла и дойти до уборной. «Но я все равно сказала "нет", так как доплатила за место, поэтому села обратно», — пояснила девушка.

Автор публикации подчеркнула, что во время полуторачасового рейса мужчина сидел рядом с ней и спокойно смотрел фильм. «На протяжении всего полета у него не возникало никаких проблем», — добавила она.

Пользователи форума оказались на стороне автора публикации и поддержали ее. «Позиция этой женщины нелепа: если у мужчины нет судорог или каких-то других проблем, требующих немедленного вмешательства, нет причин нянчиться со взрослым», — написал один из комментаторов.

Ранее в ноябре стюардесса попросила пассажирку с инвалидностью уступить место на борту коту и была обругана в сети. Девушка вежливо отказала бортпроводнице, сославшись на то, что ей сложно передвигаться по салону воздушного судна.

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Фариза Бацазова
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