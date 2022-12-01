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20:13, 1 декабря 2022Путешествия

Стюардесса попросила девушку-инвалида поменяться местами с котом и возмутила ее

Пользователи Reddit обругали стюардессу, попросившую инвалида уступить место на борту коту

Фото: Mohammad Arrahmanur / Unsplash

Стюардесса попросила пассажирку с инвалидностью уступить место на борту коту и была обругана в сети. Своей историей девушка поделилась на форуме Reddit, на нее обратил внимание британский таблоид The Mirror.

Отмечается, что 25-летняя пассажирка и ее 32-летний муж, страдающие серьезными хроническими заболеваниями, возвращались домой из поездки. Помимо того что у девушки инвалидность, она также ранее повредила ногу, упав с лестницы, поэтому ей было тяжело передвигаться.

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Через некоторое время после того, как супруги разместились в самолете, к ним подошла стюардесса и попросила выполнить возмутившую их просьбу — поменяться местами с сидевшими в первом ряду пассажирами с кошкой. «Бортпроводница объяснила им, что они не могут поместить домашнее животное в переноску в этом ряду, поскольку там нет пространства, куда ее можно положить», — рассказала пользовательница форума.

Девушка вежливо отказала стюардессе, сославшись на то, что она инвалид и ей сложно передвигаться по салону воздушного судна. «Я объяснила, что мне потребовалось много времени, чтобы добраться до своего места, и что мне очень больно ходить, поэтому я не хочу снова вставать», — сообщила автор поста.

При этом пользовательница форума подчеркнула, что за пассажирами было много свободных мест, куда они могли бы поставить переноску с кошкой. В конце концов ситуация разрешилась, когда сидевший неподалеку мужчина согласился поменяться с любителями животных местами, чтобы они сели вместе с питомцем. «К этому моменту я была уже очень зла, а пара и стюардесса смотрели на нас недовольно, — продолжила она. — К тому же бортпроводница вела себя грубо всю оставшуюся часть полета».

Подавляющее большинство пользователей форума поддержали девушку. «Я бы подал жалобу на авиакомпанию, — написал один из комментаторов. — Стюардесса вышла за рамки дозволенного». «Молодец, что ты заступилась за себя, и не позволяй подобной ситуации отбить у тебя желание постоять за себя в будущем», — добавил другой.

Ранее в ноябре бортпроводница Delta Airlines пригрозила путешественнику-инвалиду оружием за отказ покинуть самолет. Летевший в штат Джорджия в США пассажир сообщил, что после окончания рейса ждал, пока его коляску доставят к выходу лайнера. Однако члены экипажа потребовали, чтобы мужчина незамедлительно покинул воздушное судно на другой коляске, используемой сотрудниками авиакомпании для перевозки людей с ограниченными возможностями.

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Фариза Бацазова
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