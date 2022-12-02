Нелепый наряд Шэрон Стоун стал предметом насмешек в сети

Актриса Шэрон Стоун появилась на кинофестивале в Саудовской Аравии в накидке из рюш

Необычный наряд американской актрисы Шэрон Стоун стал предметом насмешек в сети. Соответствующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

64-летняя знаменитость появилась на красной дорожке гала-вечера, который прошел в рамках открытия Международного кинофестиваля в Саудовской Аравии. Актриса посетила показ фильма «При чем тут любовь?» в черном платье, поверх которого была надета розовая оверсайз-накидка до пола, украшенная рюшами. Ее образ дополняли бархатные перчатки выше локтя в тон платью.

Фото: Tim P. Whitby / Getty Images for The Red Sea International Film Festival

Читатели портала удивились наряду Стоун, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Я не знаю, как Шэрон удается выглядеть жизнерадостно в этом нелепом платье», «Она похожа на крышку от чайника моей бабушки», «Да ладно... Шэрон, зачем прикрывать такое великолепное тело непонятно чем?», «Какой-то беспорядок! Зачем она пришла сюда в каком-то рулоне?», «Шэрон Стоун выглядит как одна из тех кукол, наряды которых бабушка вязала крючком», — высказывались они.

В августе Шэрон Стоун стала героиней нового номера арабской версии журнала Vogue и дала интервью, в котором рассказала о своей любви к фото в бикини и раскрыла отношение к омолаживающим процедурам.