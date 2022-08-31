Шэрон Стоун объяснила свою любовь к фото в бикини и раскрыла отношение к ботоксу

Актриса Шэрон Стоун объяснила свою любовь к бикини принятием своего возраста

Американская актриса Шэрон Стоун стала героиней нового номера арабской версии журнала Vogue и дала интервью, в котором рассказала о своей любви к фото в бикини и раскрыла отношение к омолаживающим процедурам. Соотвествующий материал появился на сайте издания.

В беседе с журналистами 64-летняя знаменитость объяснила, что после 45 лет женщины становятся «невидимыми» для общества. Стоун привела в пример снимок, который был сделан в июле ее подругой. На нем звезда фильма «Основной инстинкт» запечатлена топлес. Актриса пояснила, что она и ее подруги часто фотографируют друг друга в таком виде, чтобы доказать себе, что они выглядят отлично даже в зрелом возрасте.

Кроме того, Стоун отметила, что она с гордостью принимает свое старение. «Были периоды в моей карьере, когда я колола ботокс и филлеры. Но затем у меня случился инсульт и девятидневное кровоизлияние в мозг. И тогда мне пришлось сделать более 300 инъекций ботокса и других наполнителей, чтобы одна сторона моего лица снова подтянулась и пришла в тонус», — поделилась воспоминаниями знаменитость.

В заключение Стону рассказала, что недавно рассталась с возлюбленным, который просил ее сделать инъекции ботокса. Звезда пояснила, что тот хотел, чтобы она выглядела моложе, разгладив данным препаратом морщины.

В июле Стоун попала в объектив папарацци во время отдыха на яхте в Сицилии и вызвала споры в сети. Знаменитость запечатлели в раздельном купальнике на тонких завязках с леопардовым принтом, брюках с сине-белым рисунком и солнцезащитных очках. На лице актрисы отсутствовал макияж, а волосы были зачесаны назад. Фанаты разделились во мнениях по поводу внешнего вида Стоун.