64-летняя Шэрон Стоун снялась топлес и восхитила фанатов

64-летняя актриса Шэрон Стоун снялась топлес в плавках и восхитила фанатов

Американская актриса Шэрон Стоун снялась топлес и восхитила фанатов. Соответствующее фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 64-летняя знаменитость позирует перед камерой без купального топа в плавках с анималистическим принтом зеленого цвета. При этом на плечи звезды кинокартины «Основной инстинкт» накинуто полотенце, которое прикрывает обнаженную грудь.

Поклонники восхитились фигурой Стоун и принялись ей писать комплименты в комментариях под публикацией, которая набрала почти 70 тысяч лайков. «Красотка!», «Шикарная женщина», «Вот это естественная красота», «Великолепная фотография и великолепная женщина на ней», «Невероятное тело в такие годы! Мне бы такую», — высказывались они.

Раннее в июле Стоун попала в объектив папарацци во время отдыха на яхте в Сицилии и вызвала споры в сети. Знаменитость запечатлели в раздельном купальнике на тонких завязках с леопардовым принтом, брюках с сине-белым рисунком и солнцезащитных очках. На лице актрисы отсутствовал макияж, а волосы были зачесаны назад. Фанаты разделились во мнениях по поводу внешнего вида Стоун.