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13:21, 2 декабря 2022Ценности

Глюкозу в нижнем белье под распахнутым пальто раскритиковали в сети

Певицу Глюкозу в нижнем белье под распахнутым пальто раскритиковали в сети

Кадр: @glukozamusic

Российскую поп-исполнительницу Наталью Ионову, выступающую под псевдонимом Глюкоза, раскритиковали в сети за съемку в откровенном образе. Соответствующее видео появилось в ее Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах певица предстала, сидя у окна с разведенными в стороны ногами. При этом она распахнула коричневое пальто и показала нижнее белье — трусы с завышенной талией белого цвета и нюдовый бюстгальтер. Она дополнила образ высокими теплыми носками и сандалиями, а также распустила волосы.

Поклонники не оценили публикацию, высказав свое мнение об артистке в комментариях. «Села на батарею и раздвинула ноги, а что сказать-то хотела?», «Как-то это не очень красиво», «Это худшее фото. Тапки, домашние трусы», «Отстойные трусы», «Только неуверенность в себе толкает на такое. Жаль», «Красавица! Но почему надо так сидеть? Все уже видели во всех позах», — заявили они.

В ноябре Глюкоза показала поклонникам фигуру в откровенном купальнике. 36-летняя певица опубликовала снимок, на котором она позировала на лестнице, ведущей в бассейн.

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Карина Черных
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