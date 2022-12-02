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02:53, 2 декабря 2022Из жизни

Диетолог назвал способ быстро похудеть к Новому году

Диетолог Ковальков назвал способ похудеть на пять килограммов к Новому году

Фото: Franz Waldhausl / Globallookpress.com

Похудеть к Новому году при правильной диете можно достаточно быстро, заявил врач-диетолог Алексей Ковальков, передает радио Sputnik.

Он назвал способ сбросить пять-десять килограммов за две-три недели. По словам специалиста, за короткий срок лишние килограммы можно убрать с помощью кетогенной диеты. Диетолог отметил, что если перейти на жирную пищу и отказаться от углеводов, то коррекция фигуры к Новому году станет посильной задачей.

Он уточнил, что нужно есть максимальное количество жиров и минимальное количество углеводов. «То есть исключаем сладкое, мучное, каши, фрукты. Вместо этого едим мясо с жирными соусами вроде майонеза», — раскрыл он подробности.

При этом диета не предполагает ограничений в количестве потребляемой пищи и длительных походов в спортзал. «Если начать так питаться за две-три недели до праздников, то можно будет получить результат», — добавил он.

Диетолог предупредил об опасности следования диете без консультации специалиста. Он напомнил, что кетогенная диета может оказывать токсическое воздействие на организм, ей нельзя придерживаться долгое время.

Ранее стало известно, что покупка продуктов к праздничному столу на Новый год обойдется россиянам дороже, чем в прошлом году на 15-20 процентов.

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Марина Совина
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