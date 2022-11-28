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14:37, 28 ноября 2022Экономика

Оценены траты россиян на покупки к новогоднему столу

Новогодний стол россиян подорожал на 15-20 процентов в 2022 году
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Покупка продуктов к праздничному столу на Новый год обойдется россиянам дороже, чем в прошлом году на 15-20 процентов. Так траты оценили в исследовательских компаниях и ассоциациях магазинов, сообщает портал News.ru.

В частности, гендиректор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков рассказал, что сырые мясо и рыба выросли в цене по крайней мере на 10 процентов, а деликатесы из этих продуктов будут еще дороже (там зафиксирован рост на 40 процентов). В исследовательском холдинге «Ромир» подтвердили, что вслед за инфляцией выросли и цены на продукты к праздничному столу. «Драйвером такого роста станут алкогольные напитки: импортные подорожали почти на треть», — пояснила старший директор по работе с клиентами «Ромира» Ксения Пайзанская.

Ранее в ноябре стало известно, что ингредиенты для салата оливье подешевели на 0,4 процента за год — цены на необходимые для приготовления продукты упали впервые за несколько лет. Средний чек на приготовление салата по классическому советскому рецепту (с вареной колбасой) на четыре порции составляет 375 рублей, что на 1,6 рубля меньше, чем в прошлом году.

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Платон Щукин
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