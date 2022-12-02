Пентагон расширит обучение украинских военных

Washington Post: Пентагон рассматривает расширение программы обучения украинских войск

Пентагон рассматривает возможность расширения программы обучения украинских войск, научив сотнях и тысячах военных ведению «изощренных кампаний». Об этом сообщило издание Washington Post.

«Министр обороны Ллойд Остин и другие высокопоставленные чиновники Пентагона рассматривают план по значительному расширению обучения украинских военных», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что план обсуждается в течение недель, для его реализации планируют использовать средства, которые США направят Украине.

Ранее сообщалось, что США планируют значительно увеличить число тренируемых ими украинских военнослужащих и усложнить курсы подготовки. При этом отмечается, что с февраля этого года США подготовили лишь несколько тысяч украинских военных для управления определенными видами вооружений.