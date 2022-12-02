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11:20, 2 декабря 2022Россия

Загоревшееся на Москве-реке судно оказалось плавучим домом москвички

Baza: загоревшееся на Москве-реке судно оказалось плавучим домом москвички

Кадр: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Загоревшееся на Москве-реке судно оказалось плавучим жилым домом 42-летней Ирины Масловой. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным Baza, пожар на судне произошел, после того как москвичка включила газовую колонку, чтобы вскипятить воду для чая.

Жительницу судна эвакуировали. РИА Новости сообщало, что москвичка пострадала. Имела ли Маслова разрешение на проживание в таком доме, не уточняется.

Известно, что площадь возгорания по состоянию на 11 утра составляла около 20 квадратных метров.

Ранее в сети появились кадры загоревшегося на Москве-реке судна. Судя по записи, судно горело примерно в 40 метрах от берега. Над ним поднимался черный дым, были видны языки пламени.

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Валерий Розенберг
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