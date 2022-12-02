Mash опубликовал видео с загоревшимся на Москве-реке судном

В сети появились кадры загоревшегося на Москве-реке судна. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Судя по записи, судно горит примерно в 40 метрах от берега. Над ним поднимается черный дым, видны языки пламени.

По информации издания, на месте уже работают пожарные. На данный момент известно об одном спасенном.

О пожаре на судне в районе Братеевского моста стало известно утром 2 декабря. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее восемь человек пострадали при столкновении катера с внедорожником на льду озера Байкал. На снятых очевидцами кадрах видно, что в результате происшествия судно и автомобиль загорелись. После аварии было возбуждено уголовное дело.

