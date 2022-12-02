Появились кадры загоревшегося на Москве-реке судна
Mash опубликовал видео с загоревшимся на Москве-реке судном
В сети появились кадры загоревшегося на Москве-реке судна. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.
Судя по записи, судно горит примерно в 40 метрах от берега. Над ним поднимается черный дым, видны языки пламени.
По информации издания, на месте уже работают пожарные. На данный момент известно об одном спасенном.
О пожаре на судне в районе Братеевского моста стало известно утром 2 декабря. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее восемь человек пострадали при столкновении катера с внедорожником на льду озера Байкал. На снятых очевидцами кадрах видно, что в результате происшествия судно и автомобиль загорелись. После аварии было возбуждено уголовное дело.