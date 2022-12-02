Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:38, 2 декабря 2022Россия

На юге Москвы загорелось пришвартованное судно

На юге Москвы загорелось пришвартованное судно, пострадал один человек

Фото: телеграм-канал «Mash»

Пришвартованное судно загорелось на юге Москвы. Об этом в пятницу, 2 декабря, со ссылкой на источник в экстренных службах пишет РИА Новости.

По предварительным данным, пострадал один человек. «Поступило сообщение о пожаре на пришвартованном судне в районе улицы Борисовские пруды», — приводит агентство слова собеседника.

По данным Telegram-канала SHOT, ЧП произошло в районе Братеевского моста, судно находится в 40 метрах от берега.

Этот мост связывает два административных округа столицы — юго-восточный и южный.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Российские военные нанесли удар по ВСУ в Запорожье
Крупнейшая в мире компания по производству удобрений предупредила о дефиците
Опубликованы кадры последствий обстрела ВСУ российского поселка
В Германии не смогли найти деньги для закупки боеприпасов бундесверу
В российском регионе потерпел крушение истребитель МиГ-31
Военкоры сообщили об ударах ЧВК «Вагнер» по позициям ВСУ в Часовом Яру
На юге Москвы загорелось пришвартованное судно
Россиянам пообещали не повышать цены на деликатесы к новогоднему столу
США разрешили SpaceX развернуть до 7,5 тысячи спутников Starlink
Павел Прилучный станет отцом в третий раз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.