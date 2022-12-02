На юге Москвы загорелось пришвартованное судно, пострадал один человек

Пришвартованное судно загорелось на юге Москвы. Об этом в пятницу, 2 декабря, со ссылкой на источник в экстренных службах пишет РИА Новости.

По предварительным данным, пострадал один человек. «Поступило сообщение о пожаре на пришвартованном судне в районе улицы Борисовские пруды», — приводит агентство слова собеседника.

По данным Telegram-канала SHOT, ЧП произошло в районе Братеевского моста, судно находится в 40 метрах от берега.

Этот мост связывает два административных округа столицы — юго-восточный и южный.