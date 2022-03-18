Появилось видео с последствиями столкновения катера и внедорожника на Байкале

Горящие катер и иномарку после столкновения на льду Байкала сняли на видео

Катер и внедорожник загорелись после столкновения на льду озера Байкал в Иркутской области. Кадры с последствиями аварии опубликованы в Telegram-канале «Ньюсач».

На ролике видно, что на льду российского озера горит катер. Неподалеку расположена иномарка, которая также объята огнем. Вокруг внедорожника толпятся люди.

Об аварии в Ольхонском районе на озере Байкал стало известно 17 марта. При столкновении катера и внедорожника пострадали восемь человек.

По данным представителя региональных экстренных служб, никому из пострадавших граждан госпитализация не потребовалась. После аварии было возбуждено уголовное дело.

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