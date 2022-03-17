На российском озере катер столкнулся с внедорожником

Восемь человек пострадали при столкновении катера с внедорожником на льду озера Байкал

Восемь человек пострадали при столкновении катера с внедорожником на льду озера Байкал. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя экстренных служб Иркутской области.

Все произошло в Ольхонском районе Иркутской области.

Собеседник агентства пояснил, что никого из пострадавших не пришлось госпитализировать. В настоящий момент выясняются обстоятельства ЧП. После аварии оба транспортных средства загорелись.

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