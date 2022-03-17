Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

На российском озере катер столкнулся с внедорожником

Восемь человек пострадали при столкновении катера с внедорожником на льду озера Байкал

Кадр: ГУ МЧС России по Иркутской области

Восемь человек пострадали при столкновении катера с внедорожником на льду озера Байкал. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя экстренных служб Иркутской области.

Все произошло в Ольхонском районе Иркутской области.

Собеседник агентства пояснил, что никого из пострадавших не пришлось госпитализировать. В настоящий момент выясняются обстоятельства ЧП. После аварии оба транспортных средства загорелись.

Ранее в Москве на Бережковской набережной такси протаранило ограждение и упало в реку. ДТП произошло в районе дома 24 на Бережковской набережной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Макрон призвал Европу подготовиться к возможной войне
Рогозин пообещал России миссию на Марс
Тренер сборной России по хоккею одной фразой оценил отстранение от Евротура
В России оценили перспективы возвращения смертной казни
Россиянка предложила обменять соусы из «Макдональдса» на квартиру в Москве
Лесные пожары в США стали опаснее из-за глобального потепления
МИД Турции анонсировал телефонные переговоры Путина и Эрдогана
Турция раскрыла позицию России по гарантиям безопасности для Украины
Крым полностью обеспечили водой
В Киеве назвали сроки согласования договора с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.