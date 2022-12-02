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15:17, 2 декабря 2022Путешествия

Россиянина избили в азиатской стране и в качестве извинений вручили ром и фрукты

Отдыхавшего в азиатской стране россиянина забрали из отеля полицейские и «жестко» избили

Фото: Jonas Kakaroto / Unsplash

Отдыхающему в популярной азиатской стране российскому туристу вручили корзину фруктов и бутылку рома в качестве извинений за побои. Об этом сообщается в закрытом сообществе турбизнеса в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Radio Travel.

Так, мужчина написал своему турагенту и рассказал, что ночью из отеля его забрали в тюрьму сотрудники местной полиции. Они начали допрашивать россиянина о наркотиках и параллельно «жестко избивали». Когда полицейские наконец поняли, что задержали не того, вернули отдыхающего обратно в гостиницу.

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Отмечается, что для компенсации морального ущерба путешественнику принесли два литра рома и корзину фруктов. По словам потерпевшего, затем правоохранители забрали в участок англичанина из соседнего номера.

Сам россиянин попросил не раскрывать свою личность и страну, в которой произошел этот инцидент. Турагент, в свою очередь, пояснил, что его клиент не хотел, чтобы этот случай «муссировался и понижал привлекательность направления для туристов».

Ранее в ноябре сообщалось, что британского туриста, отдыхавшего с женой и детьми на испанском острове Тенерифе, по ошибке задержала полиция, спутав его с известным киллером. По словам самого путешественника, полицейские подвергли его обыску с раздеванием, а после избили и поместили в камеру на десять часов.

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Фариза Бацазова
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