Турция призвала Запад убедить Украину сесть за стол переговоров

Глава МИД Турции заявил, что Запад должен убедить Украину сесть за стол переговоров

Западные страны должны убедить Украину сесть за стол переговоров с Россией. С таким призывом выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, его слова приводит ТАСС.

«Необходимо убедить некоторых наших союзников, выступающих за продолжение войны, посадить Украину за стол переговоров», — заявил он.

При этом министр обратил внимание, что сейчас это будет сделать сложнее, чем в марте, когда представители Украины и РФ встречались в Анталье и Стамбуле.

Ранее Чавушоглу заявил, что турецкая сторона выступает за установление справедливого мира на Украине. «Урегулирование путем переговоров возможно, если дать дипломатии шанс. Конечно, это должен быть справедливый мир для Украины», — высказался глава турецкого МИД, выступая на встрече глав дипведомств стран ОБСЕ.