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17:23, 2 декабря 2022Мир

Турция призвала Запад убедить Украину сесть за стол переговоров

Глава МИД Турции заявил, что Запад должен убедить Украину сесть за стол переговоров
Мевлют Чавушоглу

Мевлют Чавушоглу. Фото: Depo Photos / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Западные страны должны убедить Украину сесть за стол переговоров с Россией. С таким призывом выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, его слова приводит ТАСС.

«Необходимо убедить некоторых наших союзников, выступающих за продолжение войны, посадить Украину за стол переговоров», — заявил он.

При этом министр обратил внимание, что сейчас это будет сделать сложнее, чем в марте, когда представители Украины и РФ встречались в Анталье и Стамбуле.

Ранее Чавушоглу заявил, что турецкая сторона выступает за установление справедливого мира на Украине. «Урегулирование путем переговоров возможно, если дать дипломатии шанс. Конечно, это должен быть справедливый мир для Украины», — высказался глава турецкого МИД, выступая на встрече глав дипведомств стран ОБСЕ.

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Виктория Кондратьева
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