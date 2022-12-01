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15:33, 1 декабря 2022Мир

Турция выступила за «справедливый мир» на Украине

Глава МИД Турции Чавушоглу выступил за установление «справедливого мира» на Украине

Фото: Денис Вышинский / ТАСС

Турецкая сторона выступает за установление «справедливого мира» на Украине. Такую позицию высказал глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, его цитирует ТАСС.

По словам Чавушоглу, украинский кризис вполне возможно урегулировать дипломатическим путем переговоров. Ранее он заявлял, что конфликт между Украиной и Россией закончится за столом переговоров, а не победами на поле боя, и призвал не терять надежду на мирное урегулирование.

«Урегулирование путем переговоров возможно, если дать дипломатии шанс. Конечно, это должен быть справедливый мир для Украины», — высказался глава турецкого МИД, выступая на встрече глав дипведомств стран ОБСЕ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара выступает за скорейшее возобновление переговоров Москвы и Киева. В Кремле заявили, что у Киева должна быть политическая воля и готовность обсуждать озвученные Москвой требования для возобновления переговоров. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ряд условий, выполнение которых должно прекратить конфликт «справедливо, на основе Устава ООН и международного права».

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Варвара Кошечкина
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