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19:09, 23 ноября 2022Мир

Глава МИД Турции призвал не терять надежду на мирное урегулирование на Украине

Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами

Фото: Umit Bektas / Reuters

Конфликт между Украиной и Россией закончится за столом переговоров, а не победами на поле боя. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает ТАСС.

По словам министра, весной российская и украинская сторона после переговоров в Анталье, а также последовавших переговоров делегаций в Стамбуле были близки к достижению договоренностей о прекращении огня. Он призвал не терять надежду на мирное урегулирование.

«Сегодня условия серьезно отличаются от тех, которые были в марте. Налицо новые реалии, ситуация более запутанная, однако нельзя терять надежды», — заключил Чавушоглу тем не менее предупредив, что ставка на военную составляющую повышает риск затягивания конфликта на десятилетия.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара выступает за скорейшее возобновление переговоров России и Украины с целью прекращения конфликта. Турецкий лидер считает необходимым возвращение за стол переговоров для скорейшего прекращения противостояния между Москвой и Киевом и создания возможности для справедливого урегулирования конфликта.

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Анжелика Бережная
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