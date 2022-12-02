Путин высказался об участвующих в СВО россиянах

Президент Путин назвал принимающих участие в спецоперации россиян настоящими мужчинами

Президент России Владимир Путин назвал принимающих участие в специальной военной операции на Украине сограждан настоящими мужчинами. Такое мнение он высказал во время встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, которая проходит в режиме видеоконференции. Прямую трансляцию мероприятия ведет пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

«Эти люди — настоящие мужчины, защитники нашей страны, наши герой — с честью доблестно выполняли свой долг. Теперь наша задача — выполнить свой долг перед ними», — сказал глава государства.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. По словам президента, таким образом Москва отреагировала на просьбы о помощи республик Донбасса.

21 сентября в России объявили о начале частичной мобилизации. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что в ряды Вооруженных сил призовут 300 тысяч человек.