Продажи «АвтоВАЗа» упали

В ноябре продажи «АвтоВАЗа» выросли на 13,5% и упали на 17,6% в сравнении с годом ранее

В ноябре продажи отечественного автомобильного концерна «АвтоВАЗ» составили 21,7 тысячи машин, что на 17,6 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом по сравнению с октябрем текущего года компания нарастила выпуск на 13,5 процента. Об этом «АвтоВАЗ» сообщает в пресс-релизе на своем сайте.

Концерн отмечает, что в ноябре показал лучшие результаты с начала 2022 года. За 11 месяцев российский автопроизводитель продал 164,6 тысячи автомобилей Lada.

По сравнению с ноябрем 2021 года оборот легковых машин модели Lada Granta увеличился на 80 процентов. Самый большой рост продаж отмечается в сегменте Lada Niva Legend: за предыдущий месяц компания продала 3 тысячи автомобилей данной марки, что на 132,6 процента больше в годовом выражении. На втором месте — Niva Travel с 3,6 тысячи проданных машин (плюс 64,6 процента в годовом выражении).

Глава компании Максим Соколов объяснил улучшение результатов продаж в последние три месяца действием государственных программ по льготному автокредитованию, а также возвращением в модельный ряд «бестселлеров Lada». Он добавил, что после длительного простоя концерну удалось в короткие сроки восстановить практически все привычные опции комфорта и безопасности — кондиционер, обогрев сидений и ветрового стекла, подушки безопасности, мультимедиа и другие.

Ранее компания озвучила экспортные планы на 2023 год. Российский автопроизводитель намерен экспортировать 20 тысяч автомобилей за рубеж, преимущественно в страны Африки.

В середине ноября президент «АвтоВАЗа» признал, что ситуация с поставками автокомпонентов из-за рубежа ухудшается. Проблемы с глобальными поставщиками привели к тому, что не удается получить даже те импортные компоненты, поставки которых не запрещены санкциями. На этом фоне в октябре продажи автопроизводителя начали сокращаться после четырехмесячного роста. С начала года «АвтоВАЗ» продал в два раза меньше автомобилей.