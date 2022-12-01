Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:34, 1 декабря 2022Экономика

«АвтоВАЗ» захотел поставлять Lada в Африку

Глава «АвтоВАЗа» Соколов рассказал о планах экспортировать 20 тыс. автомобилей в 2023 году

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» захотел возобновить продажи машин отечественного производства за рубеж и в первую очередь рассматривает для сбыта рынок Африки. Об этом заявил глава компании Максим Соколов, его слова приводит ТАСС.

«Конечно, мы смотрим на новые рынки, в первую очередь, африканский континент», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов об экспорте машин Lada. Помимо стран Африки, компания также готова поставлять автомобили в Казахстан и рассматривает возможности выхода на рынки Белоруссии и других стран СНГ, добавил Соколов. Кроме того, глава концерна отметил, что в планы «АвтоВАЗа» на следующий год входит экспорт 20 тысяч автомобилей за рубеж.

Ранее компания сообщила, что не поставляет в Казахстан автомобили, которые были произведены после первого квартала этого года. Таким заявлением «АвтоВАЗ» объяснил появившуюся в СМИ информацию о том, что концерн продает машины в России дороже, чем в Казахстане. Речь шла о моделях Lada Granta, Lada Niva Travel, Niva Legend и Lada Vesta.

Материалы по теме:
Купить иномарку за рубежом: в каких странах искать автомобиль и как доставить его в Россию
Купить иномарку за рубежом:в каких странах искать автомобиль и как доставить его в Россию
29 октября 2022
Сыграли в ящик. Мир столкнулся с переизбытком контейнеров. Почему это плохой знак для глобальной экономики?
Сыграли в ящик.Мир столкнулся с переизбытком контейнеров. Почему это плохой знак для глобальной экономики?
25 ноября 2022

В середине ноября президент компании признал, что ситуация с поставками автокомпонентов из-за рубежа ухудшается. Проблемы с глобальными поставщиками привели к тому, что не удается получить даже те импортные компоненты, поставки которых не запрещены санкциями. На этом фоне в октябре продажи автопроизводителя начали сокращаться после четырехмесячного роста. С начала года «АвтоВАЗ» продал в два раза меньше автомобилей.

Решить проблему российских производителей с автозапчастями вызвался Таиланд. Посол страны в России Сасиват Вонгсинсават заявил, что страна может поставлять в Россию комплектующие, более того, универсальные детали — масляные и воздушные фильтры, резиновые детали, а также автомобильные аксессуары — уже готовы к экспорту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
В Госдуме отреагировали на создание во Франции трибунала над Россией
Россиянин жестоко избил жену из-за переписки
В Киеве заявили о стабилизации энергосистемы города
Макрон предрек «раскол Запада» из-за нового закона в США
Билли Айлиш прокомментировала слухи об участии в третьем сезоне «Эйфории»
Лавров оценил вероятность восстановления прежних отношений с Западом
Лукашенко заявил о сдерживании вероятного противника Белоруссии
Лавров уличил Запад в копании могилы для ОБСЕ
Губернатор увидел в песнях потомков афроамериканских рабов опасность для россиян
Российской семье выплатят миллион рублей за ожоги двухлетнего ребенка в детсаду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.