«АвтоВАЗ» захотел поставлять Lada в Африку

Глава «АвтоВАЗа» Соколов рассказал о планах экспортировать 20 тыс. автомобилей в 2023 году

Российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» захотел возобновить продажи машин отечественного производства за рубеж и в первую очередь рассматривает для сбыта рынок Африки. Об этом заявил глава компании Максим Соколов, его слова приводит ТАСС.

«Конечно, мы смотрим на новые рынки, в первую очередь, африканский континент», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов об экспорте машин Lada. Помимо стран Африки, компания также готова поставлять автомобили в Казахстан и рассматривает возможности выхода на рынки Белоруссии и других стран СНГ, добавил Соколов. Кроме того, глава концерна отметил, что в планы «АвтоВАЗа» на следующий год входит экспорт 20 тысяч автомобилей за рубеж.

Ранее компания сообщила, что не поставляет в Казахстан автомобили, которые были произведены после первого квартала этого года. Таким заявлением «АвтоВАЗ» объяснил появившуюся в СМИ информацию о том, что концерн продает машины в России дороже, чем в Казахстане. Речь шла о моделях Lada Granta, Lada Niva Travel, Niva Legend и Lada Vesta.

В середине ноября президент компании признал, что ситуация с поставками автокомпонентов из-за рубежа ухудшается. Проблемы с глобальными поставщиками привели к тому, что не удается получить даже те импортные компоненты, поставки которых не запрещены санкциями. На этом фоне в октябре продажи автопроизводителя начали сокращаться после четырехмесячного роста. С начала года «АвтоВАЗ» продал в два раза меньше автомобилей.

Решить проблему российских производителей с автозапчастями вызвался Таиланд. Посол страны в России Сасиват Вонгсинсават заявил, что страна может поставлять в Россию комплектующие, более того, универсальные детали — масляные и воздушные фильтры, резиновые детали, а также автомобильные аксессуары — уже готовы к экспорту.