«АвтоВАЗ» прекратил поставки в Казахстан

«АвтоВАЗ»: произведенные компанией после первого квартала машины в Казахстане не продаются

«АвтоВАЗ» не поставляет в Казахстан автомобили, которые были произведены после первого квартала этого года, пишет ТАСС со ссылкой на компанию.

Ранее «Ведомости» сообщили, что цены на Lada в Казахстане оказались ниже российских. «Автомобили Lada, которые сейчас продают в Казахстане местные дилеры, были произведены и поставлены "Автовазом" в республику еще в первом квартале текущего года. Эти автомобили были произведены при другом курсе валюты и при другой, более низкой стоимости автокомпонентов», — пояснил автогигант, заявивший о прекращении поставок.

В компании добавили, что «АвтоВАЗ» никак не влияет на ценовую политику казахстанских дилеров, которые устанавливают стоимость самостоятельно. Машины, произведенные компанией после первого квартала, в Казахстане не продаются, заверили в «АвтоВАЗе».

Ситуация с поставками комплектующих из-за рубежа для производства автомобилей Lada остается непростой, при этом имеется тенденция к ухудшению, заявил ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.