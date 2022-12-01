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08:17, 1 декабря 2022Экономика

Азиатская страна заявила о готовности поставлять России автозапчасти

Посол Вонгсинсават заявил о готовности Таиланда экспортировать автозапчасти в Россию

Фото:Алексей Никольский / РИА Новости

Таиланд готов поставлять в Россию автозапчасти, универсальные детали уже готовы к экспорту. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават.

Он рассказал, что ряд российских компаний и местных органов власти ранее проявляли интерес к закупке запчастей в Таиланде. По его словам, сейчас Бангкок ждет от них конкретных списков того, к каким автомобилям нужны детали и какой объем требуется.

Дипломат отметил, что универсальные запчасти — масляные и воздушные фильтры, резиновые детали, а также автомобильные аксессуары уже готовы для экспорта в Россию.

Ранее сообщалось, что Россия договорилась закупать в Иране детали и оборудование для гражданских самолетов. Также иранские центры будут проводить ремонт и обслуживание лайнеров российских авиакомпаний. Конкретные подробности сделки не сообщались.

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Марина Совина
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